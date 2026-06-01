Des parents, des bébés, un livre Atelier d’illustration Le Crotoy
Des parents, des bébés, un livre Atelier d’illustration Le Crotoy jeudi 18 juin 2026.
Le Crotoy
Des parents, des bébés, un livre Atelier d’illustration
1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Dans le cadre du dispositif Des parents, des bébés, un livre mis en place par le Conseil Départemental de la Somme pour la lecture publique , la médiathèque accueille l’illustratrice CSIL pour un atelier réservé aux élèves de Grande Section de l’école Jules Verne du Crotoy.
Dans le cadre du dispositif Des parents, des bébés, un livre mis en place par le Conseil Départemental de la Somme pour la lecture publique , la médiathèque accueille l’illustratrice CSIL pour un atelier réservé aux élèves de Grande Section de l’école Jules Verne du Crotoy. .
1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
As part of the Des parents, des bébés, un livre scheme set up by the Conseil Départemental de la Somme to promote public reading, the media library welcomes illustrator CSIL for a workshop reserved for Grande Section pupils at Le Crotoy’s Jules Verne school.
L’événement Des parents, des bébés, un livre Atelier d’illustration Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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