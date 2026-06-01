Voyage au coeur de la pensée de Gaudi conférence de Sham Makdessi Le Crotoy
Voyage au coeur de la pensée de Gaudi conférence de Sham Makdessi Le Crotoy vendredi 12 juin 2026.
Le Crotoy
Voyage au coeur de la pensée de Gaudi conférence de Sham Makdessi
1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
A l’occasion du centenaire de la disparition d’ Antoni Gaudi, Sham Makdessi nous plonge dans l’univers de cet architecte catalan, d’origine espagnole.
A l’occasion du centenaire de la disparition d’ Antoni Gaudi, Sham Makdessi nous plonge dans l’univers de cet architecte catalan, d’origine espagnole. .
1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
To mark the centenary of Antoni Gaudi’s death, Sham Makdessi plunges us into the world of this Catalan architect of Spanish origin.
L’événement Voyage au coeur de la pensée de Gaudi conférence de Sham Makdessi Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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