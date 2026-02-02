Exposition Ateliers d’arts animés Mers-les-Bains
Exposition Ateliers d’arts animés Mers-les-Bains vendredi 12 juin 2026.
Exposition Ateliers d’arts animés
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-12
Exposition des ateliers d’arts animés par Louise Bulcourt et Xavier Dumont.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit
Exposition des ateliers d’arts animés par Louise Bulcourt et Xavier Dumont.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit .
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of art workshops led by Louise Bulcourt and Xavier Dumont.
Exhibition on view during library opening hours.
Free
L’événement Exposition Ateliers d’arts animés Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS