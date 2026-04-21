Mers-les-Bains

Brocante

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par l’association ACMES (sauvetage en mer avec des chiens terre-neuve et autres).

Organisé par l’association ACMES (sauvetage en mer avec des chiens terre-neuve et autres). .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 50 97 18 51 d-stefane@orange.fr

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English :

Organized by the ACMES association (sea rescue with Newfoundland and other dogs).

L’événement Brocante Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS