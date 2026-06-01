Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains
Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Mers-les-Bains
Festival Les Vents de Mers
Avenue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Deux jours sous le vent des instruments.
Concerts gratuits sur la prairie.
Bar et restauration.
Programme à retrouver sur l’affiche.
SAMEDI
– 15h15 Le Ch’ti Brass
– 16h15 Classe d’orchestre du Conservatoire de Laon
– 17h15 Brass junior de la côte picarde
– 18h15 Brass Band de la côte picarde
– 19h15 Harmonie de Maillé
– 20h45 Classe de Jazz de l’école de musique
DIMANCHE
– 11h Les papys brasseurs
– 12h La galère s’amuse
– 13h30 Harmonie de Criquetôt
– 14h30 Harmonie de Verquigneul
– 15h30 Harmonie de Mers-les-Bains
– 16h45 Ensemble final d’harmonies.
Deux jours sous le vent des instruments.
Concerts gratuits sur la prairie.
Bar et restauration.
Programme à retrouver sur l’affiche.
SAMEDI
– 15h15 Le Ch’ti Brass
– 16h15 Classe d’orchestre du Conservatoire de Laon
– 17h15 Brass junior de la côte picarde
– 18h15 Brass Band de la côte picarde
– 19h15 Harmonie de Maillé
– 20h45 Classe de Jazz de l’école de musique
DIMANCHE
– 11h Les papys brasseurs
– 12h La galère s’amuse
– 13h30 Harmonie de Criquetôt
– 14h30 Harmonie de Verquigneul
– 15h30 Harmonie de Mers-les-Bains
– 16h45 Ensemble final d’harmonies. .
Avenue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
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English :
Two days of instrumental music.
Free concerts on the meadow.
Bar and restaurant.
See poster for program.
SATURDAY
– 3:15pm: Le Ch’ti Brass
– 4.15pm: Laon Conservatory orchestra class
– 5.15pm: Brass junior de la côte picarde
– 6:15pm: Brass Band de la côte picarde
– 7.15pm: Harmonie de Maillé
– 8.45pm: Jazz class from the music school
SUNDAY
– 11am: Les papys brasseurs
– 12pm: La galère s’amuse
– 1:30pm: Harmonie de Criquetôt
– 2.30pm: Verquigneul brass band
– 3.30pm: Harmonie de Mers-les-Bains
– 4.45pm: Final concert of harmonies.
L’événement Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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