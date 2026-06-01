Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains

Mers-les-Bains

Festival Les Vents de Mers

Avenue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Deux jours sous le vent des instruments.

Concerts gratuits sur la prairie.

Bar et restauration.

Programme à retrouver sur l’affiche.

SAMEDI

– 15h15 Le Ch’ti Brass

– 16h15 Classe d’orchestre du Conservatoire de Laon

– 17h15 Brass junior de la côte picarde

– 18h15 Brass Band de la côte picarde

– 19h15 Harmonie de Maillé

– 20h45 Classe de Jazz de l’école de musique

DIMANCHE

– 11h Les papys brasseurs

– 12h La galère s’amuse

– 13h30 Harmonie de Criquetôt

– 14h30 Harmonie de Verquigneul

– 15h30 Harmonie de Mers-les-Bains

– 16h45 Ensemble final d’harmonies.

Deux jours sous le vent des instruments.

Concerts gratuits sur la prairie.

Bar et restauration.

Programme à retrouver sur l’affiche.

SAMEDI

– 15h15 Le Ch’ti Brass

– 16h15 Classe d’orchestre du Conservatoire de Laon

– 17h15 Brass junior de la côte picarde

– 18h15 Brass Band de la côte picarde

– 19h15 Harmonie de Maillé

– 20h45 Classe de Jazz de l’école de musique

DIMANCHE

– 11h Les papys brasseurs

– 12h La galère s’amuse

– 13h30 Harmonie de Criquetôt

– 14h30 Harmonie de Verquigneul

– 15h30 Harmonie de Mers-les-Bains

– 16h45 Ensemble final d’harmonies. .

Avenue du 18 Juin 1940 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

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English :

Two days of instrumental music.

Free concerts on the meadow.

Bar and restaurant.

See poster for program.

SATURDAY

– 3:15pm: Le Ch’ti Brass

– 4.15pm: Laon Conservatory orchestra class

– 5.15pm: Brass junior de la côte picarde

– 6:15pm: Brass Band de la côte picarde

– 7.15pm: Harmonie de Maillé

– 8.45pm: Jazz class from the music school

SUNDAY

– 11am: Les papys brasseurs

– 12pm: La galère s’amuse

– 1:30pm: Harmonie de Criquetôt

– 2.30pm: Verquigneul brass band

– 3.30pm: Harmonie de Mers-les-Bains

– 4.45pm: Final concert of harmonies.

L’événement Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS