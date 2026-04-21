Mers-les-Bains

Puces couturières

69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Puces couturières de l’association Assist’O’Chats.

Puces couturières de l’association Assist’O’Chats. .

69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 37 75 72 65 assistochats@gmail.com

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English :

Sewing flea market organized by the Assist’O’Chats association.

L’événement Puces couturières Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS