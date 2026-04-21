Puces couturières Mers-les-Bains
Puces couturières Mers-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Mers-les-Bains
Puces couturières
69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Puces couturières de l’association Assist’O’Chats.
Puces couturières de l’association Assist’O’Chats. .
69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 37 75 72 65 assistochats@gmail.com
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English :
Sewing flea market organized by the Assist’O’Chats association.
L’événement Puces couturières Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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