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Puces couturières Mers-les-Bains

Puces couturières Mers-les-Bains samedi 13 juin 2026.

Adresse : 69 Rue des Canadiens

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Puces couturières

69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Puces couturières de l’association Assist’O’Chats.
Puces couturières de l’association Assist’O’Chats.   .

69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 37 75 72 65  assistochats@gmail.com

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English :

Sewing flea market organized by the Assist’O’Chats association.

L’événement Puces couturières Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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