Mers-les-Bains

Fête de la Musique au Bowl’In Café

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 22:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Gratuit

Venez faire la fête à l’occasion de la Fête de la Musique !

Au programme bonne humeur, ambiance conviviale, musique et dancefloor en folie jusqu’au bout de la nuit.

Gratuit

Venez faire la fête à l’occasion de la Fête de la Musique !

Au programme bonne humeur, ambiance conviviale, musique et dancefloor en folie jusqu’au bout de la nuit. .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

Free

Come and celebrate the Fête de la Musique!

On the program: good mood, friendly atmosphere, music and dancefloor madness until the end of the night.

L’événement Fête de la Musique au Bowl’In Café Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS