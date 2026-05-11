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Fête de la Musique au Bowl’In Café Mers-les-Bains

Fête de la Musique au Bowl’In Café Mers-les-Bains dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue des Villes Soeurs

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Fête de la Musique au Bowl’In Café

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 22:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Gratuit
Venez faire la fête à l’occasion de la Fête de la Musique !
Au programme bonne humeur, ambiance conviviale, musique et dancefloor en folie jusqu’au bout de la nuit.
Gratuit
Venez faire la fête à l’occasion de la Fête de la Musique !
Au programme bonne humeur, ambiance conviviale, musique et dancefloor en folie jusqu’au bout de la nuit.   .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52 

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English :

Free
Come and celebrate the Fête de la Musique!
On the program: good mood, friendly atmosphere, music and dancefloor madness until the end of the night.

L’événement Fête de la Musique au Bowl’In Café Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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