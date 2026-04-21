Mers-les-Bains

Foire à tout

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Organisé par le Surf Casting mersois.

Organisé par le Surf Casting mersois. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 41 97 11 76

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English :

Organized by Surf Casting Mersois.

L’événement Foire à tout Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS