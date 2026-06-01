Mers-les-Bains

Conférence Sainte-Colette

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Conférence sur Sainte Colette avec les Amis de Ste Colette de Corbie.

Conférence sur Sainte Colette avec les Amis de Ste Colette de Corbie. .

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Sainte Colette with the Friends of Ste Colette de Corbie.

L’événement Conférence Sainte-Colette Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS