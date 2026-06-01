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Conférence Sainte-Colette Mers-les-Bains

Conférence Sainte-Colette Mers-les-Bains samedi 20 juin 2026.

Adresse : 13 Rue de l'Église

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Mers-les-Bains

Conférence Sainte-Colette

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Conférence sur Sainte Colette avec les Amis de Ste Colette de Corbie.
Conférence sur Sainte Colette avec les Amis de Ste Colette de Corbie.   .

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 

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English :

Conference on Sainte Colette with the Friends of Ste Colette de Corbie.

L’événement Conférence Sainte-Colette Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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