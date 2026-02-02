Exposition partagée BATON et Tristan MARECHAL Mers-les-Bains
Exposition partagée BATON et Tristan MARECHAL Mers-les-Bains vendredi 12 juin 2026.
Exposition partagée BATON et Tristan MARECHAL
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-06-12
Exposition des œuvres de BATON (sculptures) et Tristan MARECHAL (peinture).
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit
Exposition des œuvres de BATON (sculptures) et Tristan MARECHAL (peinture).
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit .
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of works by BATON (sculpture) and Tristan MARECHAL (painting).
Exhibition on view during media library opening hours.
Free
L’événement Exposition partagée BATON et Tristan MARECHAL Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS