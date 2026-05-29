Mers-les-Bains

Jardin des vagues

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Découverte des premières glisses et du milieu marin.

5 créneaux de 1h30 du lundi au vendredi.

De 6 à 9 ans.

Encadrement assuré par un moniteur diplômé.

115€

Découverte des premières glisses et du milieu marin.

5 créneaux de 1h30 du lundi au vendredi.

De 6 à 9 ans.

Encadrement assuré par un moniteur diplômé.

115€ .

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76 mers.clubnautique@gmail.com

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English :

Discover the first glides and the marine environment.

5 sessions of 1h30 from Monday to Friday.

Ages 6 to 9.

Supervised by a qualified instructor.

115?

L’événement Jardin des vagues Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS