Jardin des vagues Mers-les-Bains
Jardin des vagues Mers-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Mers-les-Bains
Jardin des vagues
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme
Tarif : 115 – 115 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Découverte des premières glisses et du milieu marin.
5 créneaux de 1h30 du lundi au vendredi.
De 6 à 9 ans.
Encadrement assuré par un moniteur diplômé.
115€
Découverte des premières glisses et du milieu marin.
5 créneaux de 1h30 du lundi au vendredi.
De 6 à 9 ans.
Encadrement assuré par un moniteur diplômé.
115€ .
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76 mers.clubnautique@gmail.com
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English :
Discover the first glides and the marine environment.
5 sessions of 1h30 from Monday to Friday.
Ages 6 to 9.
Supervised by a qualified instructor.
115?
L’événement Jardin des vagues Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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