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Jardin des vagues Mers-les-Bains

Jardin des vagues Mers-les-Bains lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Esplanade du Général Leclerc

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 115 115 Tarif de base plein tarif

Mers-les-Bains

Jardin des vagues

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-13

Découverte des premières glisses et du milieu marin.
5 créneaux de 1h30 du lundi au vendredi.
De 6 à 9 ans.
Encadrement assuré par un moniteur diplômé.
115€
Découverte des premières glisses et du milieu marin.
5 créneaux de 1h30 du lundi au vendredi.
De 6 à 9 ans.
Encadrement assuré par un moniteur diplômé.
115€   .

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76  mers.clubnautique@gmail.com

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English :

Discover the first glides and the marine environment.
5 sessions of 1h30 from Monday to Friday.
Ages 6 to 9.
Supervised by a qualified instructor.
115?

L’événement Jardin des vagues Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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