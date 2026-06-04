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Nuit des églises Mers-les-Bains

Nuit des églises Mers-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 13 Rue de l'Église

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Mers-les-Bains

Nuit des églises

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Organisé par les Compagnons de Saint-Martin.
Organisé par les Compagnons de Saint-Martin.   .

13 Rue de l’Église Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 41 97 11 76 

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English :

Organized by the Compagnons de Saint-Martin.

L’événement Nuit des églises Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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