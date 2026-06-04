Nuit des églises Mers-les-Bains
Nuit des églises Mers-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.
Mers-les-Bains
Nuit des églises
13 Rue de l’Église Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Organisé par les Compagnons de Saint-Martin.
Organisé par les Compagnons de Saint-Martin. .
13 Rue de l’Église Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 41 97 11 76
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English :
Organized by the Compagnons de Saint-Martin.
L’événement Nuit des églises Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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