Mers-les-Bains

Concours de mini-golf

2 Avenue 18 Juin 1940 Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Réservation gratuite obligatoire au 02 35 86 05 69 (places limitées)

Enfants de 6 à 12 ans Rendez-vous devant le mini-golf.

6 enfants par tranche d’âge 6-7 et 8 ans ; 9 et 10 ans et 11 et 12 ans (18 enfants au total).

Les activités auront lieu en extérieur. Elles seront annulées en cas de mauvais temps.

Réservation gratuite obligatoire au 02 35 86 05 69 (places limitées)

Enfants de 6 à 12 ans Rendez-vous devant le mini-golf.

6 enfants par tranche d’âge 6-7 et 8 ans ; 9 et 10 ans et 11 et 12 ans (18 enfants au total).

Les activités auront lieu en extérieur. Elles seront annulées en cas de mauvais temps. .

2 Avenue 18 Juin 1940 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 86 05 69

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English :

Free booking required: 02 35 86 05 69 (places are limited)

Children aged 6 to 12 Meet in front of the mini-golf course.

6 children per age group 6-7 and 8 years old; 9 and 10 years old and 11 and 12 years old (18 children in total).

Activities will take place outdoors. They will be cancelled in case of bad weather.

L’événement Concours de mini-golf Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS