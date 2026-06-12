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Rencontre-dédicace Didier Louvel Mers-les-Bains

Rencontre-dédicace Didier Louvel Mers-les-Bains samedi 20 juin 2026.

Adresse : 29 Rue Jules Barni

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Rencontre-dédicace Didier Louvel

29 Rue Jules Barni Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Rencontre dédicace avec Didier Louvel, à l’occasion de la sortie de son nouveau polar.
Rencontre dédicace avec Didier Louvel, à l’occasion de la sortie de son nouveau polar.   .

29 Rue Jules Barni Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 88 17 35 18  librairie.bathysphere@gmail.com

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English :

Book signing with Didier Louvel, on the occasion of the release of his new thriller.

L’événement Rencontre-dédicace Didier Louvel Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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