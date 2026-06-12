Rencontre-dédicace Didier Louvel Mers-les-Bains
Rencontre-dédicace Didier Louvel Mers-les-Bains samedi 20 juin 2026.
Mers-les-Bains
Rencontre-dédicace Didier Louvel
29 Rue Jules Barni Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rencontre dédicace avec Didier Louvel, à l’occasion de la sortie de son nouveau polar.
Rencontre dédicace avec Didier Louvel, à l’occasion de la sortie de son nouveau polar. .
29 Rue Jules Barni Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 88 17 35 18 librairie.bathysphere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Book signing with Didier Louvel, on the occasion of the release of his new thriller.
L’événement Rencontre-dédicace Didier Louvel Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Mers-les-Bains (Somme)
- Exposition partagée BATON et Tristan MARECHAL Mers-les-Bains 12 juin 2026
- Exposition Ateliers d’arts animés Mers-les-Bains 12 juin 2026
- Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains 13 juin 2026
- Puces couturières Mers-les-Bains 13 juin 2026
- Fête de la Musique au Bowl’In Café Mers-les-Bains 14 juin 2026