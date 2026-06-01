Longe Côte Mers-les-Bains
Longe Côte Mers-les-Bains samedi 20 juin 2026.
Mers-les-Bains
Longe Côte
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 10:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Séance de longe côte.
13€
Séance de longe côte.
13€ .
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76 mers.clubnautique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Longe côte session.
13?
L’événement Longe Côte Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Mers-les-Bains (Somme)
- Exposition partagée BATON et Tristan MARECHAL Mers-les-Bains 12 juin 2026
- Exposition Ateliers d’arts animés Mers-les-Bains 12 juin 2026
- Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains 13 juin 2026
- Puces couturières Mers-les-Bains 13 juin 2026
- Fête de la Musique au Bowl’In Café Mers-les-Bains 14 juin 2026