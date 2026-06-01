Mers-les-Bains

Longe Côte

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 10:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Séance de longe côte.

13€

Séance de longe côte.

13€ .

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76 mers.clubnautique@gmail.com

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English :

Longe côte session.

13?

L’événement Longe Côte Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS