Feu de la Saint Jean et Fête des associations Mers-les-Bains
Feu de la Saint Jean et Fête des associations Mers-les-Bains vendredi 19 juin 2026.
Mers-les-Bains
Feu de la Saint Jean et Fête des associations
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Feu de la Saint Jean.
Restauration sur place nombreuses associations.
À partir de 16h30 sur la Prairie.
Feu de la Saint Jean.
Restauration sur place nombreuses associations.
À partir de 16h30 sur la Prairie. .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
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English :
Saint John’s bonfire.
Catering on site numerous associations.
From 4.30pm on the Prairie.
L’événement Feu de la Saint Jean et Fête des associations Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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