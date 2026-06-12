Feu de la Saint Jean et Fête des associations Mers-les-Bains vendredi 19 juin 2026.

Mers-les-Bains

Feu de la Saint Jean et Fête des associations

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Feu de la Saint Jean.

Restauration sur place nombreuses associations.

À partir de 16h30 sur la Prairie.

Feu de la Saint Jean.

Restauration sur place nombreuses associations.

À partir de 16h30 sur la Prairie. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 79 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

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English :

Saint John’s bonfire.

Catering on site numerous associations.

From 4.30pm on the Prairie.

L’événement Feu de la Saint Jean et Fête des associations Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS