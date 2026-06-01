Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge Crécy-en-Ponthieu
Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge Crécy-en-Ponthieu vendredi 12 juin 2026.
Crécy-en-Ponthieu
Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge
362 avenue des fusillés Crécy-en-Ponthieu Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Avec Florent Décamps, guide-conférencier (Centre historique Crécy la bataille 1346)
Entrée gratuite, sur réservation
Avec Florent Décamps, guide-conférencier (Centre historique Crécy la bataille 1346)
Entrée gratuite, sur réservation .
362 avenue des fusillés Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France
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English :
With Florent Décamps, guide and lecturer (Crécy la bataille historical center 1346)
Free admission, on reservation
L’événement Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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