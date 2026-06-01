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Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge Crécy-en-Ponthieu

Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge Crécy-en-Ponthieu vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 362 avenue des fusillés

Ville : 80150 Crécy-en-Ponthieu

Département : Somme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Crécy-en-Ponthieu

Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge

362 avenue des fusillés Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Avec Florent Décamps, guide-conférencier (Centre historique Crécy la bataille 1346)

Entrée gratuite, sur réservation
Avec Florent Décamps, guide-conférencier (Centre historique Crécy la bataille 1346)

Entrée gratuite, sur réservation   .

362 avenue des fusillés Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France  

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English :

With Florent Décamps, guide and lecturer (Crécy la bataille historical center 1346)

Free admission, on reservation

L’événement Conférence Arbalétriers et archers à la fin du Moyen Âge Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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