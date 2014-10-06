Crécy-en-Ponthieu

Fête des Mares Forêt de Crécy

Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

10/06 14h

Forêt domaniale de Crécy

À l’occasion de la Fête des Mares, un événement national dédié à la découverte et à la préservation des mares et des zones humides, l’Office National des Forêts vous propose de partir à la découverte des mares forestières, et de leur riche biodiversité.

Visite gratuite, inscription obligatoire par email emmanuelle.spailier@onf.fr

10/06 14h

Forêt domaniale de Crécy

À l’occasion de la Fête des Mares, un événement national dédié à la découverte et à la préservation des mares et des zones humides, l’Office National des Forêts vous propose de partir à la découverte des mares forestières, et de leur riche biodiversité.

Visite gratuite, inscription obligatoire par email emmanuelle.spailier@onf.fr .

Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France emmanuelle.spailier@onf.fr

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English :

10/06 14h

Forêt domaniale de Crécy

On the occasion of the Fête des Mares, a national event dedicated to the discovery and preservation of ponds and wetlands, the Office National des Forêts invites you to discover forest ponds and their rich biodiversity.

Free visit, registration required by email: emmanuelle.spailier@onf.fr

L’événement Fête des Mares Forêt de Crécy Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre