Fête des Mares Forêt de Crécy Crécy-en-Ponthieu
Fête des Mares Forêt de Crécy Crécy-en-Ponthieu mercredi 10 juin 2026.
Crécy-en-Ponthieu
Fête des Mares Forêt de Crécy
Crécy-en-Ponthieu Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
10/06 14h
Forêt domaniale de Crécy
À l’occasion de la Fête des Mares, un événement national dédié à la découverte et à la préservation des mares et des zones humides, l’Office National des Forêts vous propose de partir à la découverte des mares forestières, et de leur riche biodiversité.
Visite gratuite, inscription obligatoire par email emmanuelle.spailier@onf.fr
10/06 14h
Forêt domaniale de Crécy
À l’occasion de la Fête des Mares, un événement national dédié à la découverte et à la préservation des mares et des zones humides, l’Office National des Forêts vous propose de partir à la découverte des mares forestières, et de leur riche biodiversité.
Visite gratuite, inscription obligatoire par email emmanuelle.spailier@onf.fr .
Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France emmanuelle.spailier@onf.fr
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English :
10/06 14h
Forêt domaniale de Crécy
On the occasion of the Fête des Mares, a national event dedicated to the discovery and preservation of ponds and wetlands, the Office National des Forêts invites you to discover forest ponds and their rich biodiversity.
Free visit, registration required by email: emmanuelle.spailier@onf.fr
L’événement Fête des Mares Forêt de Crécy Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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