Sur les pas du chevreuil aux bois d’argent Crécy-en-Ponthieu

Sur les pas du chevreuil aux bois d’argent

Hutte des vieux chênes Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:15:00

Date(s) :

2026-10-21

Une aventure contée, sensorielle et interactive en famille à la recherche du chevreuil. Nous découvrirons sa vie, nous ferons chanter les bois, créerons un parfum éphémère, ferons un memory de la forêt, retrouverons son arbre…. Goûter Inclus.

Hutte des vieux chênes Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr

English :

A storytelling, sensory and interactive family adventure in search of the deer. We’ll discover its life, make the woods sing, create an ephemeral perfume, play a forest memory game, find its tree…. Snack included.

