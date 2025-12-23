Atelier Bestiaire médiéval et animaux fantastiques, Crécy-en-Ponthieu

Atelier Bestiaire médiéval et animaux fantastiques

Licornes, dragons, griffons ou animaux aux pouvoirs magiques… Le Moyen Âge regorge de créatures étranges et fascinantes ! Découvre de manière ludique le bestiaire médiéval et crée ta propre créature merveilleuse.

Inclus la visite du musée pour tous et un petit goûter. De 6 à 12 ans- présence d’un adulte obligatoire.

Unicorns, dragons, griffins or animals with magical powers? The Middle Ages were full of strange and fascinating creatures! Playfully discover the medieval bestiary and create your own marvellous creature.

Includes a visit to the museum and a snack. Ages 6 to 12 adult supervision required.

