Atelier Bestiaire médiéval et animaux fantastiques, Crécy-en-Ponthieu

Atelier Bestiaire médiéval et animaux fantastiques
362 Avenue des Fusillés Crécy-en-Ponthieu Somme
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
2026-10-22
Licornes, dragons, griffons ou animaux aux pouvoirs magiques… Le Moyen Âge regorge de créatures étranges et fascinantes ! Découvre de manière ludique le bestiaire médiéval et crée ta propre créature merveilleuse.
Inclus la visite du musée pour tous et un petit goûter. De 6 à 12 ans- présence d’un adulte obligatoire.
362 Avenue des Fusillés Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr
English :
Unicorns, dragons, griffins or animals with magical powers? The Middle Ages were full of strange and fascinating creatures! Playfully discover the medieval bestiary and create your own marvellous creature.
Includes a visit to the museum and a snack. Ages 6 to 12 adult supervision required.
