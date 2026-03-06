Les oiseaux de la forêt Crécy-en-Ponthieu
Les oiseaux de la forêt Crécy-en-Ponthieu samedi 30 mai 2026.
Les oiseaux de la forêt
Crécy-en-Ponthieu Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-07-03 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-07-03
[Sortie nature]
Découvrez le monde des oiseaux et les techniques utilisées pour les observer et les étudier. Entre chants, plumages et comportements, apprenez à les identifier et à comprendre leur rôle en forêt. Une sortie immersive pour écouter, voir et participer à leur suivi scientifique !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 1h30
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-oiseaux-de-la-foret/
Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
[Nature outing]
Discover the world of birds and the techniques used to observe and study them. With their songs, plumage and behavior, learn to identify them and understand their role in the forest. An immersive outing to listen, see and participate in their scientific monitoring!
Good to know:
Free
Duration: 1h30
Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-oiseaux-de-la-foret/
L’événement Les oiseaux de la forêt Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-03-06 par Baie de Somme 3 Vallées