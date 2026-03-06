Les oiseaux de la forêt

Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-07-03 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-03

[Sortie nature]

Découvrez le monde des oiseaux et les techniques utilisées pour les observer et les étudier. Entre chants, plumages et comportements, apprenez à les identifier et à comprendre leur rôle en forêt. Une sortie immersive pour écouter, voir et participer à leur suivi scientifique !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-oiseaux-de-la-foret/

Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Discover the world of birds and the techniques used to observe and study them. With their songs, plumage and behavior, learn to identify them and understand their role in the forest. An immersive outing to listen, see and participate in their scientific monitoring!

Good to know:

Free

Duration: 1h30

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-oiseaux-de-la-foret/

L’événement Les oiseaux de la forêt Crécy-en-Ponthieu a été mis à jour le 2026-03-06 par Baie de Somme 3 Vallées