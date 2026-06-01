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1ère édition Bellevue en fête Ault

1ère édition Bellevue en fête Ault vendredi 12 juin 2026.

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Ault

1ère édition Bellevue en fête

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Soirée conviviale et festive organisée au coeur du quartier Bellevue !
Animation musicale avec DJ Jean-Marie.
Buvette et restauration sur place.
Possibilité de participer en mode Auberge espagnole chacun apporte son repas et profite librement de l’ambiance et des animations.
Jeux pour les enfants
Pot d’accueil offert par la municipalité.
Soirée conviviale et festive organisée au coeur du quartier Bellevue !
Animation musicale avec DJ Jean-Marie.
Buvette et restauration sur place.
Possibilité de participer en mode Auberge espagnole chacun apporte son repas et profite librement de l’ambiance et des animations.
Jeux pour les enfants
Pot d’accueil offert par la municipalité.   .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 

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English :

A friendly, festive evening in the heart of the Bellevue district!
Musical entertainment with DJ Jean-Marie.
Refreshment bar and on-site catering.
Possibility of participating in Auberge espagnole mode: bring your own meal and enjoy the atmosphere and entertainment.
Games for children
Welcome drink offered by the municipality.

L’événement 1ère édition Bellevue en fête Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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