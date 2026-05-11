Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation à la vannerie Ault

Initiation à la vannerie Ault lundi 8 juin 2026.

Adresse : 30 Grande Rue

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 40 40 Tarif de base plein tarif

Ault

Initiation à la vannerie

30 Grande Rue Ault Somme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:30:00
fin : 2026-06-08 16:30:00

Date(s) :
2026-06-08

L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie. Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif 40€
Durée 2h
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie. Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif 40€
Durée 2h   .

30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47  kermessesauvage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atelier effet Mer offers you an introduction to wickerwork. Creation of a wicker feeder.
Price: 40?
Duration: 2 hours

L’événement Initiation à la vannerie Ault a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS

À voir aussi à Ault (Somme)