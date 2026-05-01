Ault

Lectures à haute voix & échanges Témoignages de résistant(e)s

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Lecture à haute voix d’une sélection de témoignages écrits de celles et ceux qui ont servi la Résistance, des plus célèbres aux plus anonymes. L’occasion de parler de ces femmes et hommes héroïques, aux noms célèbres pour certains, tombés dans l’oubli pour d’autres. Des textes paroles des résistants qui se sont engagés pour sauver leur pays, leurs idéaux et leurs semblables, au péril de leur vie.

Durée 1h30 | Tout public | Entrée libre.

Lecture à haute voix d’une sélection de témoignages écrits de celles et ceux qui ont servi la Résistance, des plus célèbres aux plus anonymes. L’occasion de parler de ces femmes et hommes héroïques, aux noms célèbres pour certains, tombés dans l’oubli pour d’autres. Des textes paroles des résistants qui se sont engagés pour sauver leur pays, leurs idéaux et leurs semblables, au péril de leur vie.

Durée 1h30 | Tout public | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Read aloud a selection of written testimonials from those who served in the Resistance, from the most famous to the most anonymous. An opportunity to talk about these heroic men and women, some with famous names, others forgotten. Texts the words of resistance fighters who risked their lives to save their country, their ideals and their fellow human beings.

Duration 1h30 | All audiences | Free admission.

L’événement Lectures à haute voix & échanges Témoignages de résistant(e)s Ault a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS