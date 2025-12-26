Pièce de théâtre Théacanto Ault

Pièce de théâtre Théacanto

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire

C’est la rentrée au collège Chantal Goya et, visiblement, les vacances d’été n’ont pas été profitables aux élèves au niveau des connaissances… ce qui a le don de décourager leur professeur d’histoire géo. Dans la salle des profs, c’est un peu tendu. L’éternel conflit Végano-carnivore entre le professeur de maths et celui de sciences ne s’arrange pas.

L’arrivée d’un nouveau professeur de sport complètement idiot et d’un professeur d’arts plastique qui voit de l’art, là où il n’y en a pas ne va rien arranger à l’affaire !

Tout ça orchestré par un professeur de français à l’hygiène de vie douteuse qui vit dans son camping-car, à l’opposé d’Ingrid, la précieuse professeur d’allemand. Mais le CPE, trouvant sans doute l’ambiance un peu trop fade, décide d’ajouter des notes de service complètement loufoques qui vont faire exploser les enseignants du collège, déjà à fleur de peau. La salle des profs va devenir un ring où tous les coups sont permis !

La petite histoire de Théâcanto ? C’est une troupe d’artistes créée en 2003 par Giova Selly (chanteuse lyrique, actrice, danseuse, auteure, écrivaine) à Paris. Après 12 ans d’opérette et la rencontre avec Viviane Rullent, la troupe se tourne vers le théâtre en y mêlant toujours chant et danse. Après plusieurs années de collaboration, au désir de Giova de tirer sa révérence, Viviane a repris la troupe en la délocalisant dans la Somme où elle s’est installée… En parallèle, elle fait la rencontre de trois Nana d’ici qu’elle embarque dans cette nouvelle aventure…

Théâcanto, ce soir encore, vous régalera de bonne humeur et de fous rires ! Un théâtre de boulevard comme on les aime. Durée 1 h 30

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5? Free for children under 16. Reservations required

It’s the start of the new school year at Chantal Goya College, and it’s clear that the summer vacations didn’t do the students any favors in terms of knowledge… which is discouraging their history and geography teacher. Things are a little tense in the teachers’ lounge. The eternal vegan-carnivore conflict between the maths and science teachers isn’t getting any easier.

The arrival of a new sports teacher who’s a complete idiot and an art teacher who sees art where there isn’t any won’t help matters!

All this is orchestrated by a French teacher with a dubious lifestyle who lives in his camper van, at the opposite end of the spectrum from Ingrid, the invaluable German teacher. But the CPE, no doubt finding the atmosphere a little too bland, decides to add some completely crazy memos that are going to set off the middle school teachers, who are already on edge. The teachers’ lounge is about to become a ring where all blows are allowed!

What’s Théâcanto’s little story ? It’s a troupe of artists created in 2003 by Giova Selly (opera singer, actress, dancer, author, writer) in Paris. After 12 years of operetta and a meeting with Viviane Rullent, the troupe turned to theater, always mixing song and dance. After several years of collaboration, when Giova decided to step down, Viviane took over the troupe, relocating it to the Somme where she now lives? At the same time, she met three Nana d?ici whom she took on board in this new adventure?

Once again, Théâcanto will delight you with its good humor and laughter! Boulevard theater as we like it. Running time 1 h 30

Refreshments on site

