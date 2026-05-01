Conférence L’art, un reg’art ! Ault
Conférence L’art, un reg’art ! Ault samedi 23 mai 2026.
Ault
Conférence L’art, un reg’art !
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Gustave Moreau et le Symbolisme.
Conférence animée par l’artiste Lionel Girard, licencié en Histoire de l’Art, diplômé de l’ENSBA/Paris.
Découvrez le Symbolisme de Gustave Morau.
Durée 2h | Tout public, dès 4 ans | Entrée libre.
Gustave Moreau et le Symbolisme.
Conférence animée par l’artiste Lionel Girard, licencié en Histoire de l’Art, diplômé de l’ENSBA/Paris.
Découvrez le Symbolisme de Gustave Morau.
Durée 2h | Tout public, dès 4 ans | Entrée libre. .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
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English :
Gustave Moreau and Symbolism.
Lecture by artist Lionel Girard, Art History graduate from ENSBA/Paris.
Discover the Symbolism of Gustave Morau.
Duration 2h | All ages 4 and up | Free admission.
L’événement Conférence L’art, un reg’art ! Ault a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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