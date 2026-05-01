Ault

Conférence L’art, un reg’art !

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Gustave Moreau et le Symbolisme.

Conférence animée par l’artiste Lionel Girard, licencié en Histoire de l’Art, diplômé de l’ENSBA/Paris.

Découvrez le Symbolisme de Gustave Morau.

Durée 2h | Tout public, dès 4 ans | Entrée libre.

Gustave Moreau et le Symbolisme.

Conférence animée par l’artiste Lionel Girard, licencié en Histoire de l’Art, diplômé de l’ENSBA/Paris.

Découvrez le Symbolisme de Gustave Morau.

Durée 2h | Tout public, dès 4 ans | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Gustave Moreau and Symbolism.

Lecture by artist Lionel Girard, Art History graduate from ENSBA/Paris.

Discover the Symbolism of Gustave Morau.

Duration 2h | All ages 4 and up | Free admission.

L’événement Conférence L’art, un reg’art ! Ault a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS