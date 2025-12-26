Concert rétro Guinguette Ault

Concert rétro Guinguette

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire.

Boum ! Quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum !

Ils sont six … Deux voix, une contrebasse/basse, une guitare, un clavier/violon et une batterie… et viennent ici avec une scénographie et un répertoire rétro guinguette pour fêter avec nous les petits airs de Floréal… une décennie du front populaire à la libération Besame mucho, Paris sera toujours Paris, Le soleil et la lune, J’ai deux amours, Y a d’la joie, L’accordéoniste, Ma pomme, Marinella, Amor amor, C’est vrai…. De Frehel à Chevalier, de Piaf à Mistinguett, de Ventura à Trénet, le Fou chantant, de Baker à Rossi, et tant d’autres qui ont fait chanter le joli mois de Mai et qui ont aussi fait l’histoire, marquant à jamais leur époque.

Le groupe Tand2em, ce sont des musiciens izariens de talent, dotés d’une expérience professionnelle permettant une capacité d’adaptation hors du commun…

Betty et Sophie, une combinaison vocale exceptionnelle, Alessandro le génie de la guitare, Fabrice le roi de la contrebasse et de la basse électrique, Vincent le Sergent chef du clavier capable de dégainer son violon à tout moment et Thibaut sans qui le rythme n’existerait pas…

Un concert autour de mélodies qui ont cristallisé leur époque et permettent aujourd’hui de chanter et de danser, mais aussi de se souvenir…. Alors, qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? . Durée 2 h

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

5? Free for children under 16. Reservations required.

Boom! When our heart goes boom. Everything with it says boom!

Six of them? Two voices, a double-bass/bass, a guitar, a keyboard/violin and drums? and they come here with a retro-guinguette scenography and repertoire to celebrate with us the little tunes of Floréal? a decade from the Popular Front to the Liberation: Besame mucho, Paris sera toujours Paris, Le soleil et la lune, J’ai deux amours, Y a d’la joie, L’accordéoniste, Ma pomme, Marinella, Amor ? amor, C?est vrai? From Frehel to Chevalier, from Piaf to Mistinguett, from Ventura to Trénet, le Fou chantant, from Baker to Rossi, and so many others who have made history, marking their era forever.

Tand2em is a group of talented Izarian musicians with professional experience and an uncommon ability to adapt?

Betty and Sophie, an exceptional vocal combination, Alessandro the guitar genius, Fabrice the king of double bass and electric bass, Vincent the keyboard master sergeant, capable of whipping out his violin at a moment’s notice, and Thibaut, without whom rhythm wouldn’t exist?

A concert based on melodies that crystallized their era, and today allow us to sing and dance, but also to remember? So, what are we waiting for to be happy? Duration 2 h

Refreshments on site

