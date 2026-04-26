Visite du bois nourricier en devenir Ault
Visite du bois nourricier en devenir Ault samedi 2 mai 2026.
Ault
Visite du bois nourricier en devenir
Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Visite du bois nourricier en devenir (découverte du site, anciens jardins en friche derrière le cimetière, des plantations récemment réalisées et du projet nourricier), chantier collectif avec les volontaires (plantations, enlèvement de déchets et de ronces).
RDV Parking du cimetière rue du 11 novembre.
Visite du bois nourricier en devenir (découverte du site, anciens jardins en friche derrière le cimetière, des plantations récemment réalisées et du projet nourricier), chantier collectif avec les volontaires (plantations, enlèvement de déchets et de ronces).
RDV Parking du cimetière rue du 11 novembre. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 42 39 75 87 ault.environnement@yahoo.com
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English :
Visit the future nursery wood (discover the site, former overgrown gardens behind the cemetery, recently planted trees and the nursery project), collective work with volunteers (planting, removing garbage and brambles).
RDV Cemetery parking lot: rue du 11 novembre.
L’événement Visite du bois nourricier en devenir Ault a été mis à jour le 2026-04-23 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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