Concert de Jazz Trio Florian Verdier Ault

Concert de Jazz Trio Florian Verdier

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :

2026-05-02

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire.

Ault et le jazz, une histoire d’amour, une histoire de rêves…

La musique du pianiste, compositeur et arrangeur Florian Verdier échappe à toute étiquette entre jazz, musique classique et pop, il revendique le métissage des genres et l’aventure sonore.

À ses côtés, deux complices aguerris Marc Davidovits à la basse et Christophe Gratien à la batterie, tandem rythmique aussi à l’aise dans le rock que dans le jazz. Trois musiciens de la région Hauts de France, porteurs d’un jazz ouvert et métissé.

Au cœur du projet, le cycle Rêves d’enfants, une série de pièces composées par Florian Verdier.

D’abord écrits pour piano solo, ces morceaux ont été spécialement réarrangés pour le trio, offrant un nouvel espace à l’improvisation et aux couleurs changeantes.

À l’image de nos songes, imprévisibles et ouverts à tous les possibles, le trio nous entraîne tour à tour dans l’espace, dans un labyrinthe ou vers d’autres contrées insoupçonnées.

C’est un dialogue musical entre les mondes du rêve, de l’imprévisible, du réel et de l’illusion, une parenthèse jazz somptueuse qui vous attend sur la scène de Prévert…

Durée 1 h 30

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

5? Free for children under 16. Reservations required.

Ault and jazz, a love story, a story of dreams?

The music of pianist, composer and arranger Florian Verdier eludes all labels: between jazz, classical music and pop, he embraces the blending of genres and the adventure of sound.

At his side are two seasoned accomplices: Marc Davidovits on bass and Christophe Gratien on drums, a rhythmic tandem equally at home in rock and jazz. Three musicians from the Hauts de France region, with an open-minded, mixed jazz style.

At the heart of the project is the Rêves d?enfants cycle, a series of pieces composed by Florian Verdier.

Originally written for solo piano, these pieces have been specially rearranged for the trio, offering a new space for improvisation and changing colors.

Like our dreams, unpredictable and open to all possibilities, the trio takes us in turn into space, into a labyrinth or towards other unsuspected lands.

It’s a musical dialogue between the worlds of dreams, the unpredictable, reality and illusion, a sumptuous jazz interlude that awaits you on the Prévert stage?

Duration: 1 h 30

Refreshment bar on site

