Concert L’histoire de la Musique Tzigane Ault

Concert L’histoire de la Musique Tzigane

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire

Le projet naît de la rencontre entre Olivier, guitariste et Emmanuelle, clarinettiste, deux artistes complets, musiciens hors pair, saltimbanques bercés de jazz manouche et de culture gitane, menant la vie de bohème, voguant de ville en ville pour raconter l’histoire extraordinaire de la musique tzigane.

Ladislava, c’est ainsi que la formation se nomme, c’est elle aux chants et aux vents, lui aux cordes et aux claviers, tous deux, dans une alchimie parfaite et une symbiose totale, vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches.

Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Django Reinhardt sont réinventés, accompagnés de compositions originales, de danses, entrecoupées de narrations… Ladislava dépayse son public, lui proposant un périple de la Côte picarde aux Balkans en passant par le bassin méditerranéen. A la (re)découverte de morceaux d’ici et d’ailleurs, intemporels et sans frontière.

Un moment de grâce et de poésie… entre musiques, danses, textes et images ce n’est pas une soirée, non, c’est un pur enchantement. Durée 2h

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

5? Free for children under 16. Reservations required

The project was born from the encounter between Olivier, guitarist, and Emmanuelle, clarinettist, two complete artists, outstanding musicians, acrobats lulled by gypsy jazz and gypsy culture, living the bohemian life, moving from town to town to tell the extraordinary story of gypsy music.

Ladislava, as the band is called, is the vocalist and wind musician, while he plays the strings and keyboards. Together, in perfect alchemy and total symbiosis, they will help you discover the history of Gypsy music, its roots and its branches.

The repertoire of traditional Eastern European music blends with the great gypsy jazz classics. Brassens, Montand and Django Reinhardt are reinvented, accompanied by original compositions, dances and narrations? Ladislava takes her audience on a journey from the Picardy coast to the Balkans, via the Mediterranean basin. A (re)discovery of timeless, borderless tunes from near and far.

A moment of grace and poetry? between music, dance, text and images: this is not an evening, no, this is pure enchantment. Duration ? 2h

Refreshment bar on site

