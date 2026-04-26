Ault

Découverte de la nature en ville

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 11:00:00

Date(s) :

2026-05-02

– De 10h à 11h Visite du Bois Joli pour découvrir les arbres, dont certains sont remarquables, et les plantes du sous-bois. Accueil et animation par Caroline Lahmek (Association Pixiflore) et Loïc Jugue, photographe et artiste.

– De 10h à 11h Visite du Bois Joli pour découvrir les arbres, dont certains sont remarquables, et les plantes du sous-bois. Accueil et animation par Caroline Lahmek (Association Pixiflore) et Loïc Jugue, photographe et artiste. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 42 39 75 87 ault.environnement@yahoo.com

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English :

– 10am to 11am: Visit the Bois Joli to discover the trees, some of which are remarkable, and the plants in the undergrowth. Hosted by Caroline Lahmek (Association Pixiflore) and Loïc Jugue, photographer and artist.

L’événement Découverte de la nature en ville Ault a été mis à jour le 2026-04-23 par DESTINATION LE TREPORT MERS