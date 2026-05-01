Ault

Chasse au trésor au Bois de Cise

Ault Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 16:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Equipe jusqu’à 4 personnes 72€ Personne supplémentaire 18€ Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jeu de piste pour tous

Les balises et les énigmes vous guideront dans cette exploration unique.

Si vous hésitez entre marcher en forêt ou prendre un bon bol d’air pur en bord de mer, cette randonnée mystère sera combler toutes vos envies ! Partez à la découverte de ce bois naturel en haut des falaises, explorer les sentiers et admirer les belles villas centenaires. Votre chemin se dévoilera au fur et à mesure des balises et des énigmes. Ce jeu de piste ravira vos enfants ! Le circuit de 4 km s’effectue habituellement en 2h30 (record à battre à 1h30). Des escaliers sont présents sur le tracé. Tout l’équipement pour explorer ce bois vous sera prêté au début. Il vous restera juste à prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo et des chaussures confortables.

N.B Enfants de 4 à 15 ans.

Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes.

Le paiement se fera sur place par chèque bancaire, chèques vacances ou espèces.

La réservation est OBLIGATOIRE. Elle peut se faire par téléphone, par mail, par le site internet ou par Messenger (via Facebook) !

Infos et réservation au 06 17 15 30 76 ou sur https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Départ toutes les 30 minutes.

Equipe jusqu’à 4 personnes 72€ Personne supplémentaire 18€ Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jeu de piste pour tous

Les balises et les énigmes vous guideront dans cette exploration unique.

Si vous hésitez entre marcher en forêt ou prendre un bon bol d’air pur en bord de mer, cette randonnée mystère sera combler toutes vos envies ! Partez à la découverte de ce bois naturel en haut des falaises, explorer les sentiers et admirer les belles villas centenaires. Votre chemin se dévoilera au fur et à mesure des balises et des énigmes. Ce jeu de piste ravira vos enfants ! Le circuit de 4 km s’effectue habituellement en 2h30 (record à battre à 1h30). Des escaliers sont présents sur le tracé. Tout l’équipement pour explorer ce bois vous sera prêté au début. Il vous restera juste à prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo et des chaussures confortables.

N.B Enfants de 4 à 15 ans.

Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes.

Le paiement se fera sur place par chèque bancaire, chèques vacances ou espèces.

La réservation est OBLIGATOIRE. Elle peut se faire par téléphone, par mail, par le site internet ou par Messenger (via Facebook) !

Infos et réservation au 06 17 15 30 76 ou sur https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Départ toutes les 30 minutes. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 17 15 30 76 contact@baiedesomme-exploration.fr

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English :

Team of up to 4 people: 72? Additional person: 18? Free for children under 6.

Treasure hunt for all:

Beacons and riddles will guide you through this unique exploration.

If you’re not sure whether to walk in the forest or take a breath of fresh air by the sea, this mystery hike will satisfy all your desires! Set off to discover this natural woodland at the top of the cliffs, explore the paths and admire the beautiful century-old villas. Your path will be revealed as you follow the markers and solve the riddles. Your children will love this treasure hunt! The 4 km circuit is usually completed in 2h30 (record to be beaten at 1h30). Staircases are present along the way. All the equipment you need to explore the woods is provided at the start. All you need to bring is weather-appropriate clothing and comfortable shoes.

N.B.: Children aged 4 to 15.

To ensure a good playing experience, teams are limited to 10 people.

Payment on site by cheque, vacation vouchers or cash.

Reservations are MANDATORY. Reservations can be made by phone, e-mail, website or Messenger (via Facebook)!

Information and booking on 06 17 15 30 76 or https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Departures every 30 minutes.

L’événement Chasse au trésor au Bois de Cise Ault a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS