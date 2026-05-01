Balade découverte de la biodiversité du Bois de Cise, sur le littoral à Ault Ault

Ault

Balade découverte de la biodiversité du Bois de Cise, sur le littoral à Ault

Bois-de-Cise Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 11:30:00

Date(s) :

2026-05-25

À Ault, le Bois de Cise, lotissement balnéaire créé à la fin du XIXème siècle, est un vestige d’une forêt primitive le long de la côte, en bord de falaise.

La visite permet d’échanger sur les enjeux de la biodiversité dans un bois habité, au milieu d’un espace agricole, en bord de falaise, et de la biodiversité en mer.

Animé par Thierry Rigaux de Picardie Nature et des membres de l’association Ault Environnement, cette promenade traverse le versant sud du bois pour la découverte d’arbres remarquables, puis rejoint le sentier littoral vers le Bois du Rompval.

Réservation obligatoire.

La promenade débute à l’orée du Bois, le long du plateau agricole. Cette première séquence interroge sur les conséquences des pratiques agricoles sur l’environnement. L’entrée dans le bois permet de découvrir des arbres remarquables et de discuter des espèces végétales invasives et de la gestion du boisement de ce site inscrit. La remontée sur le chemin du Grand Mont est l’occasion d’évoquer la végétation de lisière et le phénomène de l’anémomorphose ; puis d’accéder à la table d’orientation, en bord de falaise. La promenade se poursuit sur le sentier du littoral à travers la prairie, opportunité pour échanger sur l’évolution du littoral en observant les falaises d’Ault et le cordon de galets de la Baie de Somme. L’autre côté offre une vue sur la plage de Mers-les-Bains et le port du Tréport, permettant de discuter de l’impact des éoliennes en mer et des conséquences de la surpêche.

L’observation des oiseaux et de leur milieu de vie est proposée tout au long de la promenade, de même que l’évocation des insectes et autres animaux. Sur ce haut lieu de la migration des oiseaux, toute question sur ce comportement fascinant pourra être abordée.

Réservation obligatoire par mail à liliane.marissal@gmail.com ou par téléphone au 06 80 62 19 64

Organisée par l’association Ault Environnement dans le cadre de la 20e Fête de la Nature.

À Ault, le Bois de Cise, lotissement balnéaire créé à la fin du XIXème siècle, est un vestige d’une forêt primitive le long de la côte, en bord de falaise.

La visite permet d’échanger sur les enjeux de la biodiversité dans un bois habité, au milieu d’un espace agricole, en bord de falaise, et de la biodiversité en mer.

Animé par Thierry Rigaux de Picardie Nature et des membres de l’association Ault Environnement, cette promenade traverse le versant sud du bois pour la découverte d’arbres remarquables, puis rejoint le sentier littoral vers le Bois du Rompval.

Réservation obligatoire.

La promenade débute à l’orée du Bois, le long du plateau agricole. Cette première séquence interroge sur les conséquences des pratiques agricoles sur l’environnement. L’entrée dans le bois permet de découvrir des arbres remarquables et de discuter des espèces végétales invasives et de la gestion du boisement de ce site inscrit. La remontée sur le chemin du Grand Mont est l’occasion d’évoquer la végétation de lisière et le phénomène de l’anémomorphose ; puis d’accéder à la table d’orientation, en bord de falaise. La promenade se poursuit sur le sentier du littoral à travers la prairie, opportunité pour échanger sur l’évolution du littoral en observant les falaises d’Ault et le cordon de galets de la Baie de Somme. L’autre côté offre une vue sur la plage de Mers-les-Bains et le port du Tréport, permettant de discuter de l’impact des éoliennes en mer et des conséquences de la surpêche.

L’observation des oiseaux et de leur milieu de vie est proposée tout au long de la promenade, de même que l’évocation des insectes et autres animaux. Sur ce haut lieu de la migration des oiseaux, toute question sur ce comportement fascinant pourra être abordée.

Réservation obligatoire par mail à liliane.marissal@gmail.com ou par téléphone au 06 80 62 19 64

Organisée par l’association Ault Environnement dans le cadre de la 20e Fête de la Nature. .

Bois-de-Cise Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 42 39 75 87 ault.environnement@yahoo.com

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English :

In Ault, the Bois de Cise, a seaside housing estate created at the end of the 19th century, is a remnant of a primitive forest along the coast, on the edge of a cliff.

The visit provides an opportunity to discuss the challenges of biodiversity in an inhabited wood, in the middle of an agricultural area, on the edge of a cliff, and of biodiversity at sea.

Led by Thierry Rigaux from Picardie Nature and members of the Ault Environnement association, this walk crosses the southern slope of the wood to discover remarkable trees, then joins the coastal path to the Bois du Rompval.

Booking essential.

The walk begins at the edge of the Bois, along the agricultural plateau. This first sequence raises questions about the impact of farming practices on the environment. As you enter the wood, you’ll discover some remarkable trees, and discuss invasive plant species and the management of afforestation on this listed site. The climb back up to the Chemin du Grand Mont provides an opportunity to discuss the vegetation at the edge of the forest and the phenomenon of anemomorphosis, before reaching the orientation table on the edge of the cliff. The walk continues along the coastal path through the meadow, an opportunity to discuss the evolution of the coastline while observing the Ault cliffs and the Baie de Somme pebble beach. The other side offers a view of the beach at Mers-les-Bains and the port of Le Tréport, providing an opportunity to discuss the impact of wind turbines at sea and the consequences of overfishing.

Birdwatching and the environment in which they live are offered throughout the walk, as are insects and other animals. On this bird migration mecca, any questions about this fascinating behavior can be addressed.

Reservations required by e-mail to liliane.marissal@gmail.com or by telephone on 06 80 62 19 64

Organized by the Ault Environnement association as part of the 20th Fête de la Nature.

L’événement Balade découverte de la biodiversité du Bois de Cise, sur le littoral à Ault Ault a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION LE TREPORT MERS