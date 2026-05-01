Découverte des plantes sauvages à Ault, du pied des falaises au quartier balnéaire d’Onival Ault

Ault

Découverte des plantes sauvages à Ault, du pied des falaises au quartier balnéaire d’Onival

34 boulevard Michel Couillet Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Cette balade propose de découvrir d’abord les plantes de bord de mer sur la promenade de la digue 83, au pied de la falaise, puis les plantes qui se sont installées sur les trottoirs dans le quartier balnéaire d’Onival.

En introduction à cette promenade, sera présentée la démarche de l’association Ault Environnement pour défendre la place de la nature en ville qualité du cadre de vie, biodiversité, fraîcheur en été, désimperméabilisation des sols…

Réservation obligatoire par mail

La balade part sur la digue au pied de la falaise jusqu’à la rue de la pêche. Cette première partie permet de découvrir des plantes qui résistent au vent et aux embruns, dont certaines sont protégées et d’autres comestibles quand elles sont accueillies dans les jardins.

La déambulation se poursuit dans les rues d’Onival, le long des villas, pour identifier les plantes des trottoirs et pour discuter de l’intérêt et des possibilités de développer la végétalisation des murs, cours, trottoirs… Les participants sont invités à partager leurs points de vue et leurs expériences.

Réservation obligatoire par mail à liliane.marissal@gmail.com ou par téléphone au 06 80 62 19 64

Organisée par l’association Ault Environnement dans le cadre de la 20e Fête de la Nature.

Cette balade propose de découvrir d’abord les plantes de bord de mer sur la promenade de la digue 83, au pied de la falaise, puis les plantes qui se sont installées sur les trottoirs dans le quartier balnéaire d’Onival.

En introduction à cette promenade, sera présentée la démarche de l’association Ault Environnement pour défendre la place de la nature en ville qualité du cadre de vie, biodiversité, fraîcheur en été, désimperméabilisation des sols…

Réservation obligatoire par mail

La balade part sur la digue au pied de la falaise jusqu’à la rue de la pêche. Cette première partie permet de découvrir des plantes qui résistent au vent et aux embruns, dont certaines sont protégées et d’autres comestibles quand elles sont accueillies dans les jardins.

La déambulation se poursuit dans les rues d’Onival, le long des villas, pour identifier les plantes des trottoirs et pour discuter de l’intérêt et des possibilités de développer la végétalisation des murs, cours, trottoirs… Les participants sont invités à partager leurs points de vue et leurs expériences.

Réservation obligatoire par mail à liliane.marissal@gmail.com ou par téléphone au 06 80 62 19 64

Organisée par l’association Ault Environnement dans le cadre de la 20e Fête de la Nature. .

34 boulevard Michel Couillet Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 42 39 75 87 ault.environnement@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this walk, you’ll first discover the seaside plants on the promenade de la digue 83, at the foot of the cliff, then the plants that have taken root on the sidewalks in the seaside district of Onival.

As an introduction to this walk, the Ault Environnement association will present its approach to defending the place of nature in the city: quality of life, biodiversity, coolness in summer, soil sealing…

Reservations required by e-mail

The walk starts on the dyke at the foot of the cliff and leads to rue de la pêche. This first section introduces visitors to wind- and sea-spray-resistant plants, some of which are protected and others edible when grown in gardens.

The stroll continues along the streets of Onival, alongside the villas, to identify the plants on the sidewalks and to discuss the interest and possibilities of developing the greening of walls, courtyards, sidewalks… Participants are invited to share their views and experiences.

Reservations required by e-mail to liliane.marissal@gmail.com or by telephone on 06 80 62 19 64

Organized by the Ault Environnement association as part of the 20th Fête de la Nature.

L’événement Découverte des plantes sauvages à Ault, du pied des falaises au quartier balnéaire d’Onival Ault a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION LE TREPORT MERS