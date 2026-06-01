Ault

Dédicaces, lectures et présentation d’ouvrages Eric ALEXANDRE

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Éric Alexandre, auteur, viendra nous présenter et dédicacer ses deux ouvrages Croix de Bohème et Aujourd’hui, on vote. Il retrace, par le prisme du témoignage autobiographique, la construction des valeurs, qu’il a puisées dans ses racines familiales rurales et qui ont ensuite animé son action au sein du service public d’éducation.

Entrée libre et gratuite.

Éric Alexandre, auteur, viendra nous présenter et dédicacer ses deux ouvrages Croix de Bohème et Aujourd’hui, on vote. Il retrace, par le prisme du témoignage autobiographique, la construction des valeurs, qu’il a puisées dans ses racines familiales rurales et qui ont ensuite animé son action au sein du service public d’éducation.

Entrée libre et gratuite. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Author Éric Alexandre will be on hand to present and sign his two books: Croix de Bohème and Aujourd?hui, on vote. Through the prism of autobiographical testimony, he retraces the construction of the values he drew from his rural family roots, and which have subsequently driven his work in the public education system.

Free admission.

L’événement Dédicaces, lectures et présentation d’ouvrages Eric ALEXANDRE Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS