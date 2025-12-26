Spectacle Chants et Saynètes Barbara, une longue dame brune Ault

Spectacle Chants et Saynètes Barbara, une longue dame brune

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire.

Dans le panorama de la chanson française, Barbara occupe une place à part, symbole d’une époque où la poésie se chantait avec une intensité rare. Sa voix, à la fois puissante et fragile, a su porter des textes empreints d’une profonde mélancolie et d’une sincérité bouleversante.

C’est une artiste engagée qui a su toucher le coeur de millions de personnes à travers ses mélodies et ses textes poignants. Son héritage est celui d’une femme qui a vécu pleinement sa passion, bravant les épreuves avec grâce et laissant derrière elle un répertoire qui continue d’inspirer les nouvelles générations.

Sa vie, marquée par le génie et la tragédie, continue de fasciner et de susciter l’admiration. Barbara reste une icône de la musique, dont l’histoire et les chansons traversent le temps, aussi vibrantes et pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient hier.

Pour le public aultois, Aude Mesas, coordinatrice du pôle action éducative au Conservatoire Arthur Honegger de Seine-Maritime, vient célébrer le monstre sacré Barbara, et nous plonger au coeur de la vie de l’artiste à travers des anecdotes captivantes racontées par Roland Romanelli, compagnon de Barbara pendant deux décennies. Aude vous les restitue et les entrecoupe par l’interprétation des oeuvres les plus emblématiques de Barbara… Laissez-vous emporter par un tourbillon d’émotions alors que les scènes les plus marquantes de la vie de Barbara prennent vie sous vos yeux.

Deux événements magiques en perspective, où la passion de la musique et le talent se rejoignent pour créer un moment unique et vibrant. Durée 1 h 30.

Buvette sur place.

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire.

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5? Free for children under 16. Reservations required.

Barbara occupies a special place in the panorama of French chanson, symbolizing an era when poetry was sung with a rare intensity. Her voice, at once powerful and fragile, carried lyrics imbued with profound melancholy and deeply moving sincerity.

She was a committed artist who touched the hearts of millions through her melodies and poignant lyrics. Her legacy is that of a woman who lived her passion to the full, braving trials with grace and leaving behind a repertoire that continues to inspire new generations.

Her life, marked by genius and tragedy, continues to fascinate and inspire admiration. Barbara remains a musical icon, whose story and songs stand the test of time, as vibrant and relevant today as they were yesterday.

Aude Mesas, coordinator of the education department at the Arthur Honegger Conservatory in Seine-Maritime, is here to celebrate the sacred monster Barbara, and to plunge us into the heart of the artist’s life through captivating anecdotes told by Roland Romanelli, Barbara’s companion for two decades. Aude recounts these anecdotes, interspersing them with interpretations of Barbara?s most emblematic works? Let yourself be carried away by a whirlwind of emotions as the most memorable scenes from Barbara?s life come to life before your very eyes.

Two magical events in perspective, where passion for music and talent come together to create a unique and vibrant moment. Duration 1 h 30.

Refreshments on site.

