Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie Ault vendredi 12 juin 2026.

Ault

Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Un temps de lectures de témoignages et un moment d’échanges sur le sujet du débarquement allié en Normandie et des semaines qui suivirent.

Durée 1h30 | Tout public | Entrée libre.

Un temps de lectures de témoignages et un moment d’échanges sur le sujet du débarquement allié en Normandie et des semaines qui suivirent.

Durée 1h30 | Tout public | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

A time for reading personal accounts and discussing the subject of the Allied landings in Normandy and the weeks that followed.

Duration 1h30 | All public | Free admission.

L’événement Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS