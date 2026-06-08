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Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie Ault

Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie Ault vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 17 Avenue du Général Leclerc

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Ault

Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 18:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Un temps de lectures de témoignages et un moment d’échanges sur le sujet du débarquement allié en Normandie et des semaines qui suivirent.
Durée 1h30 | Tout public | Entrée libre.
Un temps de lectures de témoignages et un moment d’échanges sur le sujet du débarquement allié en Normandie et des semaines qui suivirent.
Durée 1h30 | Tout public | Entrée libre.   .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 

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English :

A time for reading personal accounts and discussing the subject of the Allied landings in Normandy and the weeks that followed.
Duration 1h30 | All public | Free admission.

L’événement Mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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