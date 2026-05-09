Picquigny

Café canin

5 Chemin de Halage Picquigny Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-04 2026-08-01

Dog-Educ-Sport by Christine vous invite à partager avec vous et votre chien un moment convivial autour de votre relation maître-chien.

Ce temps d’échange sera l’occasion de répondre à vos questions sur le comportement de votre chien, ses éventuelles difficultés, ainsi que sur différents sujets liés au monde canin, autour d’un café offert par notre partenaire la Maison du Tourisme.

Voici les dates de la saison 2026

– Samedi 13 juin

– Samedi 4 juillet

– Samedi 1er août

Dog-Educ-Sport by Christine vous invite à partager avec vous et votre chien un moment convivial autour de votre relation maître-chien.

Ce temps d’échange sera l’occasion de répondre à vos questions sur le comportement de votre chien, ses éventuelles difficultés, ainsi que sur différents sujets liés au monde canin, autour d’un café offert par notre partenaire la Maison du Tourisme.

Voici les dates de la saison 2026

– Samedi 13 juin

– Samedi 4 juillet

– Samedi 1er août .

5 Chemin de Halage Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 6 24 52 88 82 educ.chien80@gmail.com

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English :

Dog-Educ-Sport by Christine invites you and your dog to share a convivial moment around your master-dog relationship.

This time of exchange will be an opportunity to answer your questions about your dog?s behavior, any difficulties it may be experiencing, and a variety of canine-related topics, over a coffee offered by our partner Maison du Tourisme.

Here are the dates for the 2026 season:

– Saturday June 13

– Saturday, July 4

– Saturday, August 1

L’événement Café canin Picquigny a été mis à jour le 2026-05-09 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme