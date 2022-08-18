Picquigny

Concert du groupe Sweet Roads

5 Chemin de Halage Picquigny Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous le dimanche 30 août à 14h pour un concert du groupe Sweet Roads dans le jardin de la Maison du Tourisme de Picquigny.

Au programme blues-rock avec des reprises de Jimi Hendrix, Steppenwolf, Lynyrd Skynyrd, Chuck Berry, Eric Clapton, Rolling Stones, Dire Straits…

Gratuit.

Consommation sur place limonade, jus de fruits, café, eau.

Terrasse aménagée et transats à disposition

Venez nombreux !

Rendez-vous le dimanche 30 août à 14h pour un concert du groupe Sweet Roads dans le jardin de la Maison du Tourisme de Picquigny.

Au programme blues-rock avec des reprises de Jimi Hendrix, Steppenwolf, Lynyrd Skynyrd, Chuck Berry, Eric Clapton, Rolling Stones, Dire Straits…

Gratuit.

Consommation sur place limonade, jus de fruits, café, eau.

Terrasse aménagée et transats à disposition

Venez nombreux ! .

5 Chemin de Halage Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 46 85 officedetourisme@nievresomme.fr

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English :

Join us on Sunday August 30 at 2pm for a concert by Sweet Roads in the garden of Picquigny’s Maison du Tourisme.

On the program: blues-rock with covers of Jimi Hendrix, Steppenwolf, Lynyrd Skynyrd, Chuck Berry, Eric Clapton, Rolling Stones, Dire Straits…

Free admission.

Drinks on site: lemonade, fruit juice, coffee, water.

Terrace and deckchairs available

Come one, come all!

L’événement Concert du groupe Sweet Roads Picquigny a été mis à jour le 2022-08-18 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme