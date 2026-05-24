Sortie nautique rafting Picquigny

Picquigny

Sortie nautique rafting

Rue de la Catiche Picquigny Somme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-08

La Maison du Tourisme Nièvre & Somme vous propose pour la sixième année une session rafting, encadrée par la Base nautique de Picquigny, les samedis 8 et 29 août.

Vous pourrez être à 9 personnes maximum par rafting !

Cerise sur le gâteau… Nous avons deux rafting de réservés !

Composez votre groupe jusqu’à 18 personnes !

Si vous êtes moins, aucuns soucis, d’autres inscrits pourront se joindre à vous pour compléter le rafting et passer un super moment de glisse et de sensations fortes !

Au programme

➡️ RDV à la Base Nautique de Picquigny à 15h ( 210 Rue de l’Abreuvoir, 80310 Picquigny)

➡️ La glisse commencera tout en douceur afin de vous familiariser au rafting, Johann vous proposera des petits jeux tout au long de la balade.

➡️ L’après-midi se terminera par une pause gourmande

Conditions savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées.

Le tarif est de 22,00€ par personne.

La Maison du Tourisme Nièvre & Somme vous propose pour la sixième année une session rafting, encadrée par la Base nautique de Picquigny, les samedis 8 et 29 août.

Vous pourrez être à 9 personnes maximum par rafting !

Cerise sur le gâteau… Nous avons deux rafting de réservés !

Composez votre groupe jusqu’à 18 personnes !

Si vous êtes moins, aucuns soucis, d’autres inscrits pourront se joindre à vous pour compléter le rafting et passer un super moment de glisse et de sensations fortes !

Au programme

➡️ RDV à la Base Nautique de Picquigny à 15h ( 210 Rue de l’Abreuvoir, 80310 Picquigny)

➡️ La glisse commencera tout en douceur afin de vous familiariser au rafting, Johann vous proposera des petits jeux tout au long de la balade.

➡️ L’après-midi se terminera par une pause gourmande

Conditions savoir nager 25 mètres et porter des chaussures fermées.

Le tarif est de 22,00€ par personne. .

Rue de la Catiche Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 46 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the sixth year running, the Maison du Tourisme Nièvre & Somme is offering a rafting session, supervised by the Base Nautique de Picquigny, on Saturdays August 8 and 29.

A maximum of 9 people per raft!

The icing on the cake? We have two rafting trips reserved!

Compose your own group of up to 18 people!

If your group is smaller, don’t worry, other people can join you to complete the rafting trip and enjoy a great moment of sliding and thrills!

Program:

?? Meeting at Base Nautique de Picquigny at 3pm ( 210 Rue de l’Abreuvoir, 80310 Picquigny)

?? We’ll get off to a gentle start to familiarize you with rafting, and Johann will be playing games along the way.

?? The afternoon ends with a gourmet break

Conditions: be able to swim 25 meters and wear closed shoes.

Price: 22.00? per person.

L’événement Sortie nautique rafting Picquigny a été mis à jour le 2026-05-24 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme