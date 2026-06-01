Drucat

Folies de Drucat

Drucat Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Courses de caisses à savon

Disco-soupe

Jeux et animations

Courses de caisse en carton

Barbecue champêtre

Courses de caisses à savon

Disco-soupe

Jeux et animations

Courses de caisse en carton

Barbecue champêtre .

Drucat 80132 Somme Hauts-de-France +33 6 82 87 74 19 drucatleplessielanimation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soapbox races

Disco-soup

Games and entertainment

Cardboard crate races

Country-style barbecue

L’événement Folies de Drucat Drucat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DE LA BAIE DE SOMME