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Folies de Drucat Drucat

Folies de Drucat Drucat samedi 13 juin 2026.

Ville : 80132 Drucat

Département : Somme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Drucat

Folies de Drucat

Drucat Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Courses de caisses à savon
Disco-soupe
Jeux et animations
Courses de caisse en carton
Barbecue champêtre
Courses de caisses à savon
Disco-soupe
Jeux et animations
Courses de caisse en carton
Barbecue champêtre   .

Drucat 80132 Somme Hauts-de-France +33 6 82 87 74 19  drucatleplessielanimation@gmail.com

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English :

Soapbox races
Disco-soup
Games and entertainment
Cardboard crate races
Country-style barbecue

L’événement Folies de Drucat Drucat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DE LA BAIE DE SOMME