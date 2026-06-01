Folies de Drucat Drucat
Folies de Drucat Drucat samedi 13 juin 2026.
Drucat
Folies de Drucat
Drucat Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Courses de caisses à savon
Disco-soupe
Jeux et animations
Courses de caisse en carton
Barbecue champêtre
Courses de caisses à savon
Disco-soupe
Jeux et animations
Courses de caisse en carton
Barbecue champêtre .
Drucat 80132 Somme Hauts-de-France +33 6 82 87 74 19 drucatleplessielanimation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Soapbox races
Disco-soup
Games and entertainment
Cardboard crate races
Country-style barbecue
L’événement Folies de Drucat Drucat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DE LA BAIE DE SOMME