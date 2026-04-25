Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne
Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne vendredi 12 juin 2026.
Péronne
Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme
Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.
Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.
Le concept
– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée
– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand
Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.
Livres choisis
– Le journal de guerre de Pierre Malicet
– La Petite Bonne, Bérénice Pichat
– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier
– Orages d’acier, Ernst Jünger
> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial
L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.
Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.
Le concept
– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée
– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand
Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.
Livres choisis
– Le journal de guerre de Pierre Malicet
– La Petite Bonne, Bérénice Pichat
– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier
– Orages d’acier, Ernst Jünger
> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial .
Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18
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English :
The Historial de la Grande Guerre in Péronne invites you to discover a brand new cultural and convivial event: L? Apéro Lecture.
The event is designed for adults with an interest in history and literature, whether they are avid or occasional readers.
The concept
– 45-minute themed tour of the museum?s permanent tour
– 45-minute discussion over a gourmet aperitif
Manon, your mediator, will present you with a selection of books related to the evening?s theme, which you can leaf through and buy on the spot if you wish.
Selected books
– Le journal de guerre by Pierre Malicet
– La Petite Bonne, Bérénice Pichat
– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry and Corentin Lecorsier
– Storms of steel, Ernst Jünger
> Reservations required on the Historial website
L’événement Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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