Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne

Péronne

Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.

Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.

Le concept

– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée

– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand

Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.

Livres choisis

– Le journal de guerre de Pierre Malicet

– La Petite Bonne, Bérénice Pichat

– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier

– Orages d’acier, Ernst Jünger

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial

L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.

Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.

Le concept

– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée

– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand

Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.

Livres choisis

– Le journal de guerre de Pierre Malicet

– La Petite Bonne, Bérénice Pichat

– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier

– Orages d’acier, Ernst Jünger

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

The Historial de la Grande Guerre in Péronne invites you to discover a brand new cultural and convivial event: L? Apéro Lecture.

The event is designed for adults with an interest in history and literature, whether they are avid or occasional readers.

The concept

– 45-minute themed tour of the museum?s permanent tour

– 45-minute discussion over a gourmet aperitif

Manon, your mediator, will present you with a selection of books related to the evening?s theme, which you can leaf through and buy on the spot if you wish.

Selected books

– Le journal de guerre by Pierre Malicet

– La Petite Bonne, Bérénice Pichat

– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry and Corentin Lecorsier

– Storms of steel, Ernst Jünger

> Reservations required on the Historial website

L’événement Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE