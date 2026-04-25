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Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne

Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Château de Péronne Place André Audinot

Ville : 80200 Péronne

Département : Somme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Péronne

Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.
Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.

Le concept
– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée
– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand
Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.

Livres choisis
– Le journal de guerre de Pierre Malicet
– La Petite Bonne, Bérénice Pichat
– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier
– Orages d’acier, Ernst Jünger

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial
L’Historial de la Grande Guerre de Péronne vous invite à découvrir un tout nouveau rendez-vous culturel et convivial L’ Apéro Lecture.
Un moment pensé pour les adultes curieux d’histoire et de littérature, qu’ils soient lecteurs passionnés ou occasionnels.

Le concept
– 45 mn de visite thématique dans le parcours permanent du musée
– 45 mn d’échanges autour d’un apéritif gourmand
Manon, votre médiatrice, vous y présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique du soir — que vous pourrez feuilleter et acheter sur place si vous le souhaitez.

Livres choisis
– Le journal de guerre de Pierre Malicet
– La Petite Bonne, Bérénice Pichat
– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier
– Orages d’acier, Ernst Jünger

> Réservation obligatoire sur le site internet de l’Historial   .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18 

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English :

The Historial de la Grande Guerre in Péronne invites you to discover a brand new cultural and convivial event: L? Apéro Lecture.
The event is designed for adults with an interest in history and literature, whether they are avid or occasional readers.

The concept
– 45-minute themed tour of the museum?s permanent tour
– 45-minute discussion over a gourmet aperitif
Manon, your mediator, will present you with a selection of books related to the evening?s theme, which you can leaf through and buy on the spot if you wish.

Selected books
– Le journal de guerre by Pierre Malicet
– La Petite Bonne, Bérénice Pichat
– Tolkien dans la Somme (BD), Emmanuel Beaudry and Corentin Lecorsier
– Storms of steel, Ernst Jünger

> Reservations required on the Historial website

L’événement Apéro de l’Histoire Paroles de la Somme Péronne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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