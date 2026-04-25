Ciné-Concert en plein air The Battle of the Somme Péronne

Péronne

Ciné-Concert en plein air The Battle of the Somme

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Geoffrey H. Malins réalise le premier long métrage documentaire sur le champ de bataille de la Somme en juillet 1916. Dès sa sortie, un mois plus tard, plusieurs millions de spectateurs se pressent dans les salles pour assister à la projection de ce film.

110 ans plus tard, le Département de la Somme vous invite à un ciné-concert en plein air. Cette projection sera accompagnée par Caroline Busser au violoncelle et Ivan Knezevic au violon.

En amont de la projection, Laurent Veray, historien spécialiste du cinéma, nous apportera un éclairage historique sur ce documentaire.

Le ciné-concert se déroule au théâtre de vedure.

Geoffrey H. Malins réalise le premier long métrage documentaire sur le champ de bataille de la Somme en juillet 1916. Dès sa sortie, un mois plus tard, plusieurs millions de spectateurs se pressent dans les salles pour assister à la projection de ce film.

110 ans plus tard, le Département de la Somme vous invite à un ciné-concert en plein air. Cette projection sera accompagnée par Caroline Busser au violoncelle et Ivan Knezevic au violon.

En amont de la projection, Laurent Veray, historien spécialiste du cinéma, nous apportera un éclairage historique sur ce documentaire.

Le ciné-concert se déroule au théâtre de vedure. .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

Geoffrey H. Malins makes the first feature-length documentary about the Somme battlefield in July 1916. Upon its release a month later, several million spectators flocked to theaters to see the film.

110 years later, the Département de la Somme invites you to an open-air ciné-concert. The screening will be accompanied by Caroline Busser on cello and Ivan Knezevic on violin.

Before the screening, film historian Laurent Veray will shed some historical light on the documentary.

The ciné-concert takes place at the Théâtre de Vedure.

L’événement Ciné-Concert en plein air The Battle of the Somme Péronne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE