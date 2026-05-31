Le groupe amiénois EDGÄR arrive pour mettre l’ambiance et fêter l’arrivée de l’été!, place André Audinot – Péronne, Péronne

Le groupe amiénois EDGÄR arrive pour mettre l’ambiance et fêter l’arrivée de l’été! Dimanche 21 juin, 20h00 place André Audinot – Péronne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Venez fêter l’arrivée de l’été en musique !

Chaque 21 juin, toute la ville de Péronne se met au diapason pour célébrer la musique sous toutes ses formes. Bars, restaurants et centre-ville se transforment en scènes à ciel ouvert, accueillant groupes, artistes et concerts gratuits dans une ambiance festive et conviviale.

Sur la place Audinot, le groupe amiénois EDGÄR vous offrira une prestation gratuite et en plein-air !

www.ville-peronne.fr

place André Audinot – Péronne place andré audinot 80200 Péronne Péronne 80200 Somme Hauts-de-France http://www.ville-peronne.fr [{« link »: « http://www.ville-peronne.fr »}]

Venez fêter l’arrivée de l’été en musique !

©EDGÄR