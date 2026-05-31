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Le groupe amiénois EDGÄR arrive pour mettre l’ambiance et fêter l’arrivée de l’été!, place André Audinot – Péronne, Péronne

Le groupe amiénois EDGÄR arrive pour mettre l’ambiance et fêter l’arrivée de l’été!, place André Audinot – Péronne, Péronne

Le groupe amiénois EDGÄR arrive pour mettre l’ambiance et fêter l’arrivée de l’été!, place André Audinot – Péronne, Péronne dimanche 21 juin 2026.

Lieu : place André Audinot - Péronne

Adresse : place andré audinot 80200 Péronne

Ville : 80200 Péronne

Département : Somme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Le groupe amiénois EDGÄR arrive pour mettre l’ambiance et fêter l’arrivée de l’été! Dimanche 21 juin, 20h00 place André Audinot – Péronne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Venez fêter l’arrivée de l’été en musique !
Chaque 21 juin, toute la ville de Péronne se met au diapason pour célébrer la musique sous toutes ses formes. Bars, restaurants et centre-ville se transforment en scènes à ciel ouvert, accueillant groupes, artistes et concerts gratuits dans une ambiance festive et conviviale.
Sur la place Audinot, le groupe amiénois EDGÄR vous offrira une prestation gratuite et en plein-air !
www.ville-peronne.fr

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Venez fêter l’arrivée de l’été en musique !

©EDGÄR

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