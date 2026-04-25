La Somme les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026) Péronne

Péronne

La Somme les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026)

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-06-28

À l’occasion du 110ème anniversaire de la bataille de la Somme, le propos de l’exposition consiste à présenter une des batailles les plus meurtrières du XXème siècle à travers ses matérialités . Nous entendons par là les objets qu’elle a laissés : des traces sensibles et authentiques qui racontent le conflit de l’intérieur.

À travers ces matérialités, le parcours offrira une approche intime de la guerre, portée par trois regards : celui des soldats et de l’artisanat de tranchées, celui des familles marqué par les objets du deuil, et celui des sociétés belligérantes, qui ont produit une multitude d’objets de représentation et de mémoire jusqu’à aujourd’hui.

Ensemble, ces témoins révèlent la profonde empreinte émotionnelle et culturelle de la bataille, plus d’un siècle après les faits.

Visite comprise dans le prix du billet d’entrée du musée.

À l’occasion du 110ème anniversaire de la bataille de la Somme, le propos de l’exposition consiste à présenter une des batailles les plus meurtrières du XXème siècle à travers ses matérialités . Nous entendons par là les objets qu’elle a laissés : des traces sensibles et authentiques qui racontent le conflit de l’intérieur.

À travers ces matérialités, le parcours offrira une approche intime de la guerre, portée par trois regards : celui des soldats et de l’artisanat de tranchées, celui des familles marqué par les objets du deuil, et celui des sociétés belligérantes, qui ont produit une multitude d’objets de représentation et de mémoire jusqu’à aujourd’hui.

Ensemble, ces témoins révèlent la profonde empreinte émotionnelle et culturelle de la bataille, plus d’un siècle après les faits.

Visite comprise dans le prix du billet d’entrée du musée. .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

To mark the 110th anniversary of the Battle of the Somme, the aim of this exhibition is to present one of the deadliest battles of the 20th century through its materiality . By this we mean the objects it left behind: sensitive, authentic traces that tell the story of the conflict from the inside.

Through these materialities, the tour will offer an intimate approach to the war, as seen through three eyes: that of the soldiers and the crafts of the trenches, that of the families marked by the objects of mourning, and that of the belligerent societies, which have produced a multitude of objects of representation and memory right up to the present day.

Together, these witnesses reveal the deep emotional and cultural imprint of the battle, more than a century after the fact.

Visit included in the price of museum admission.

L’événement La Somme les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026) Péronne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE