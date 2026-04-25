La Somme se souvient, regards de Claude Paul Péronne

Péronne

La Somme se souvient, regards de Claude Paul

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-06-28

Cette exposition photographique inédite met en lumière treize années d’images consacrées aux lieux de mémoire et aux commémorations dans la Somme.

À travers le regard sensible et humain du photographe péronnais Claude Paul dont le fonds a rejoint en 2025 les collections de l’Historial elle révèle la manière dont la mémoire de la Grande Guerre se transmet et se réinvente aujourd’hui.

Avec un accrochage sobre et contemplatif, l’exposition valorise à la fois le travail du photographe et celui des institutions mémorielles, invitant chacun à réfléchir à la persistance des gestes commémoratifs et à leur rôle dans notre mémoire collective.

Visite comprise dans le prix du billet d’entrée du musée.

Cette exposition photographique inédite met en lumière treize années d’images consacrées aux lieux de mémoire et aux commémorations dans la Somme.

À travers le regard sensible et humain du photographe péronnais Claude Paul dont le fonds a rejoint en 2025 les collections de l’Historial elle révèle la manière dont la mémoire de la Grande Guerre se transmet et se réinvente aujourd’hui.

Avec un accrochage sobre et contemplatif, l’exposition valorise à la fois le travail du photographe et celui des institutions mémorielles, invitant chacun à réfléchir à la persistance des gestes commémoratifs et à leur rôle dans notre mémoire collective.

Visite comprise dans le prix du billet d’entrée du musée. .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

This unique photographic exhibition highlights thirteen years of images dedicated to places of remembrance and commemorations in the Somme.

Through the sensitive, human eye of Peron photographer Claude Paul whose collection joined the Historial in 2025 it reveals how the memory of the Great War is passed on and reinvented today.

With its sober, contemplative layout, the exhibition highlights both the photographer?s work and that of the memorial institutions, inviting everyone to reflect on the persistence of commemorative gestures and their role in our collective memory.

Visit included in the price of museum admission.

L’événement La Somme se souvient, regards de Claude Paul Péronne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE