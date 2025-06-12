Fête de la musique

Place André Audinot Péronne Somme

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Ville de Péronne est

heureuse d’annoncer la venue du groupe EDGAR pour un concert

exceptionnel et gratuit !

Le groupe EDGAR proposera un répertoire varié, alliant énergie,

créativité et mélodies entraînantes, pour faire vibrer le public dans

une ambiance festive et familiale. Que vous soyez passionné de

musique ou simplement curieux de découvrir un concert en plein air,

cette rencontre musicale est l’occasion idéale de célébrer ensemble

la musique sous toutes ses formes.

Cet événement s’inscrit dans la tradition nationale de la Fête de la

Musique, qui invite chacun à découvrir et partager la musique dans

l’espace public.

Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00 accueil@ville-peronne.fr

English :

On the occasion of the Fête de la Musique, the City of Péronne is

to announce the arrival of the group EDGAR for an exceptional

free concert!

The EDGAR group will offer a varied repertoire, combining energy,

energy, creativity and catchy melodies, to thrill audiences in a festive

in a festive, family-friendly atmosphere. Whether you’re passionate about

or simply curious about an open-air concert,

this musical get-together is the perfect opportunity to celebrate

music in all its forms.

This event is in keeping with the national tradition of the Fête de la

Invites everyone to discover and share music in the public

public space.

L’événement Fête de la musique Péronne a été mis à jour le 2025-06-12 par OT HAUTE SOMME PERONNE