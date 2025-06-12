Fête de la musique Péronne
Fête de la musique Péronne dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Place André Audinot Péronne Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, la Ville de Péronne est
heureuse d’annoncer la venue du groupe EDGAR pour un concert
exceptionnel et gratuit !
Le groupe EDGAR proposera un répertoire varié, alliant énergie,
créativité et mélodies entraînantes, pour faire vibrer le public dans
une ambiance festive et familiale. Que vous soyez passionné de
musique ou simplement curieux de découvrir un concert en plein air,
cette rencontre musicale est l’occasion idéale de célébrer ensemble
la musique sous toutes ses formes.
Cet événement s’inscrit dans la tradition nationale de la Fête de la
Musique, qui invite chacun à découvrir et partager la musique dans
l’espace public.
À l’occasion de la Fête de la Musique, la Ville de Péronne est
heureuse d’annoncer la venue du groupe EDGAR pour un concert
exceptionnel et gratuit !
Le groupe EDGAR proposera un répertoire varié, alliant énergie,
créativité et mélodies entraînantes, pour faire vibrer le public dans
une ambiance festive et familiale. Que vous soyez passionné de
musique ou simplement curieux de découvrir un concert en plein air,
cette rencontre musicale est l’occasion idéale de célébrer ensemble
la musique sous toutes ses formes.
Cet événement s’inscrit dans la tradition nationale de la Fête de la
Musique, qui invite chacun à découvrir et partager la musique dans
l’espace public. .
Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00 accueil@ville-peronne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the Fête de la Musique, the City of Péronne is
to announce the arrival of the group EDGAR for an exceptional
free concert!
The EDGAR group will offer a varied repertoire, combining energy,
energy, creativity and catchy melodies, to thrill audiences in a festive
in a festive, family-friendly atmosphere. Whether you’re passionate about
or simply curious about an open-air concert,
this musical get-together is the perfect opportunity to celebrate
music in all its forms.
This event is in keeping with the national tradition of the Fête de la
Invites everyone to discover and share music in the public
public space.
L’événement Fête de la musique Péronne a été mis à jour le 2025-06-12 par OT HAUTE SOMME PERONNE