Les Papillons de nuit de Tours-en-Vimeu

7 Rue d’Abbeville Tours-en-Vimeu Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

[Nature nocturne]

Souvent, à tort, appelés “mites”, les papillons de nuit sont en réalité bien plus diversifiés. Le temps d’une soirée éclairée à la lampe frontale, venez découvrir leur monde fascinant tout en apprenant à les reconnaître.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-de-nuit-652/

7 Rue d’Abbeville Tours-en-Vimeu 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature nocturnal]

Often mistakenly referred to as moths , moths are actually much more diverse. Come and discover their fascinating world during an evening illuminated by headlamp, and learn how to recognize them.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-de-nuit-652/

L’événement Les Papillons de nuit de Tours-en-Vimeu Tours-en-Vimeu a été mis à jour le 2026-03-06 par Baie de Somme 3 Vallées