Les Papillons de nuit de Tours-en-Vimeu Tours-en-Vimeu
Les Papillons de nuit de Tours-en-Vimeu Tours-en-Vimeu vendredi 12 juin 2026.
Les Papillons de nuit de Tours-en-Vimeu
7 Rue d’Abbeville Tours-en-Vimeu Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
[Nature nocturne]
Souvent, à tort, appelés “mites”, les papillons de nuit sont en réalité bien plus diversifiés. Le temps d’une soirée éclairée à la lampe frontale, venez découvrir leur monde fascinant tout en apprenant à les reconnaître.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-de-nuit-652/
7 Rue d’Abbeville Tours-en-Vimeu 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
[Nature nocturnal]
Often mistakenly referred to as moths , moths are actually much more diverse. Come and discover their fascinating world during an evening illuminated by headlamp, and learn how to recognize them.
Good to know
Free
Duration: 2 hours
Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-de-nuit-652/
L’événement Les Papillons de nuit de Tours-en-Vimeu Tours-en-Vimeu a été mis à jour le 2026-03-06 par Baie de Somme 3 Vallées