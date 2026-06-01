Festival de Potte Morchain
Festival de Potte Morchain vendredi 12 juin 2026.
Morchain
Festival de Potte
Morchain Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Au programme du Festival de Potte
– Concerts pendant touxt le week-end
– Marché artisanal nocturne les 12 et 13 juin de 18h à 23h
– Balade à moto le 13 juin de 15h à 17h
Foodtrucks et buvette sur place
Au programme du Festival de Potte
– Concerts pendant touxt le week-end
– Marché artisanal nocturne les 12 et 13 juin de 18h à 23h
– Balade à moto le 13 juin de 15h à 17h
Foodtrucks et buvette sur place .
Morchain 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 88 31 13
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English :
The Potte Festival program:
– Concerts all weekend long
– Night-time craft market on June 12 and 13 from 6pm to 11pm
– Motorcycle ride on June 13 from 3pm to 5pm
Foodtrucks and refreshments on site
L’événement Festival de Potte Morchain a été mis à jour le 2026-06-03 par OT HAUTE SOMME PERONNE