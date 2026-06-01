Morchain

Festival de Potte

Morchain Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Au programme du Festival de Potte

– Concerts pendant touxt le week-end

– Marché artisanal nocturne les 12 et 13 juin de 18h à 23h

– Balade à moto le 13 juin de 15h à 17h

Foodtrucks et buvette sur place

Au programme du Festival de Potte

– Concerts pendant touxt le week-end

– Marché artisanal nocturne les 12 et 13 juin de 18h à 23h

– Balade à moto le 13 juin de 15h à 17h

Foodtrucks et buvette sur place .

Morchain 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 88 31 13

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English :

The Potte Festival program:

– Concerts all weekend long

– Night-time craft market on June 12 and 13 from 6pm to 11pm

– Motorcycle ride on June 13 from 3pm to 5pm

Foodtrucks and refreshments on site

L’événement Festival de Potte Morchain a été mis à jour le 2026-06-03 par OT HAUTE SOMME PERONNE